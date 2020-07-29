ABD’den Suriye 1. Kolordusu'na ve Beşar Esad’ın oğluna yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye’ye karşı “Sezar Yasası” kapsamında 14 kişi ve kurumu daha yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Buna göre ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık 2001 doğumlu oğlu Hafız Esad, General Zuheyr Esad ve Zuheyr Esad'ın oğlu Kerem Esad da yaptırım listesine eklendi.

ABD Suriye Arap Ordusu’na bağlı 1. Kolordu’yu da yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında aldığı 14 yeni yaptırım kararıyla Esad rejimine karşı kampanyasını sürdürüyor" açıklamasını yaptı. Pompeo yaptırımların Suriye halkına zarar vermeyi amaçlamadığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Haziran’da Sezar Yasası kapsamında Beşar Esad ve eşi Esma Esad dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.