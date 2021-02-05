ABD'den Soylu'ya 15 Temmuz yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Washington'ın Türkiye'deki darbe girişimini derhal kınadığı belirtilerek, "Üst düzey Türk yetkililerin tersi yöndeki açıklamaları bütünüyle yanlıştır" ifadeleri kullanıldı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre Bakanlık Sözcüsü Ned Price imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca, "ABD'nin Türkiye'deki gelişmelerden sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin ABD ile NATO müteffiki ve stratejik ortak olma statüsüyle çelişmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürmüştü.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu, Haber Global'de katıldığı bir programda, "15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ yok, ABD var" iddiasını dile getirdi. Soylu ertesi gün yaptığı açıklamada da "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" demişti.

Soylu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. 15 Temmuz'un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan'a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim.