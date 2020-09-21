ABD'den 'Sevilla haritası' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın "hukuki statüsü" hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bir bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

Deniz yetki alanları, uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karar bağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa sürede yeniden başlatmaya teşvik etmektedir.