ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı: Birkaç hafta içinde...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin ‘birkaç hafta içinde’ Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Psaki, Moskova’ya yönelik yeni kısıtlayıcı önlemlerin ne zaman beklenebileceği sorusuna, “Birkaç ay değil, birkaç hafta içinde” yanıtını verdi.

Rusya dosyasının birkaç bileşen içerdiğini belirten Psaki, yaptırım nedenlerini "seçimlere müdahale", "siber saldırı", ayrıca Afganistan’da ABD askerlerine suikast karşılığında ödül iddiası şeklinde sıraladı.