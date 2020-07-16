ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım

ABD, Rus işadamı Yevgeniy Prigojin ile alakalı oldukları iddiasıyla 3 Rusya vatandaşı ve 5 şirketi yaptırım listesine aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım listesine dahil edilen kişi ve şirketlerin Ukrayna’nın doğusunda Donbas bölgesindeki silahlı çatışma ve ABD’deki seçimlere müdahaleye dahli olduğunu açıkladı.

Yaptırım listesine İgor Lavrenkov, Mihail Popepkin ve Andrey Mandel’in yanı sıra, M Invest, Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited ve Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited şirketleri dahil edildi.