ABD'den PKK'ye saldırı kınaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik yetkililerine karşı düzenlenen saldırıları kınadı.

VOA'da yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Irak’ta Kürdistan Bölgesi güvenlik yetkililerine karşı terör örgütü PKK tarafından dün girişilen saldırıları kuvvetle kınamaktadır” ifadesini kullandı.

Brown açıklamasında, “Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni terörün kökünü kazıma çabalarında desteklemeye olan kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Irak Kürt medyasına göre, IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin bulunduğu bir konvoya dün Duhok kentinin Çemalke bölgesinde PKK tarafından iki kez saldırı düzenlendi.

Saldırılarda bir peşmergenin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı belirtiliyor.

