ABD'den Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay

Dünyanın en yüksek vaka sayısına sahip Amerika Birleşik Devletleri’nin Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını tavsiye etti. Bu kararın nihai kararı verecek Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) tavsiye niteliğinde olduğu vurgulandı. Dairenin genel olarak Danışma Kurulu’nun kararlarına uyduğu belirtiliyor.

Kurul tarafından gelen resmi açıklama sonrasında FDA'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi onayı vererek ABD'de aşının kullanılmasına izin vermesi bekleniyor. Şu an depolarda hazır bulunan aşıların 6 milyon 400 bin adetinin onay gelir gelmez ülke geneline gönderileceğini belirten yetkililer yarısının hemen kullanılacağını diğer yarısının ise ilk dozu alanlara üç hafta sonra yapılacak ikinci dozlama için saklanacağını belirtti.

İHA'nın haberine göre ABD geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ile yaptığı anlaşmada 50 milyon doz alacağını açıklamıştı. 11 aydır aşı üzerinde çalışan Pfizer'ın onay almasının ardından benzer bir teknolojik altyapıya sahip Moderna aşısının da kısa zamanda onaylanması bekleniyor.

İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti.