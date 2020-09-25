ABD’den Kenya’ya şantaj: Ya İsrail’e destek verin ya da anlaşmayı unutun

ABD’nin İsrail’in uluslararası itibarını yükseltmeye yönelik çabaları sürüyor. ABD Kenya hükümeti ile devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçlandırılması için Kenya’nın Filistin tarafından yürütülen uluslararası Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) kampanyasına açıktan destek vermemesini şart koştu.

ABD ile Kenya arasında imzalanması beklenen anlaşma, ABD ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere zayıflatmaya yönelik eylemleri yasaklarken, İsrail’e karşı boykot, tecrit ya da yaptırım isteyen siyasi nitelikli adımların caydırılmasını öngörüyor. ABD ayrıca Kenya’dan İsrail mal ve hizmetlerine yönelik, siyasi amaçlı tarife dışı engellerin kaldırılmasını ve İsrail’e yönelik devlet destekli yabancı ya da Arap Birliği’nin İsrail Boykot politikası ile uyumlu boykotların sona erdirilmesini talep ediyor.

Telesur’un haberine göre bu koşullar altında müzakerelerin sürdürülmesine karşı çıkan Doğu Afrika Vergi ve Yönetişim Ağı Koordinatörü ve Kenya Uluslararası İlişkileri Derneği Başkan Yardımcısı Leonard Wanyama, konuya ilişkin olarak ‘‘Kenya’nın İsrail’le olan özel ilişkisi ve Orta Doğu’daki gerilimlere yönelik pragmatik yaklaşımı nedeniyle, ABD’nin serbest ticaret anlaşması çeröevesindeki bu tür siyasi imalar taşıyan talepleri, ülkenin itibarına zarar verecektir’’ yorumunda bulundu.

ABD’nin her türlü uluslararası desteği kesmeye çalıştığı BDS kampanyası, İsrail’i işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Batı Şeria’daki ayrım bariyerinin kaldırılması, İsrail’in Arap-Filistinli yurttaşlarının tam eşitliğini tanıması, Filistinli mültecilerin evlerine ve mülklerine dönme haklarına saygı duyması, bu hakları desteklemesi ve koruması gibi uluslararası yükümlülüklerine uymaya zorlamayı hedefliyor.

İsrail’i resmen tanıyan Kenya, İsrail’e ya da Filistin’e nadiren açıktan destek vermekle birlikte, iki devletli çözümü destekliyor ve Filistin’in Nairobi’de bir temsilcilik bulundurmasına izin veriyor.