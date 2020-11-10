ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yaptırımları genişletme kararı alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'a dönük "kara liste"ye 4 kişi ve 6 şirketin dahil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım getirilen kişi ve şirketlerin, 2008’den bu yana yaptırım uygulanan Iran Communication Industries askeri şirketine mal sağlamada yardımcı olduğu belirtildi.

Kara listeye İran, Tayvan ve Hong Kong merkezli şirketler ile biri İran vatandaşı, biri İran ve İngiltere olmak üzere çifte vatandaş ve 2 Tayvan vatandaşı alındı.