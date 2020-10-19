ABD’den İran’a silah satacak ülkelere yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler’in (BM) İran’a silah ambargosunun yürürlükten kalmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İran’la silah ticareti işine girecek kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacağını açıkladı. Pompeo İran’a silah satacak ülkelerin “çatışma ve gerginliği tırmandırmayı seçmiş” olacaklarını savundu.

İran'ın, BM'nin kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazılı bir açıklama yaptı.

19 Eylül'de attıkları adımla İran'a yönelik silah ambargosu da dahil tüm BM yaptırımlarını tekrar getirdiklerini kaydeden Pompeo, İran’a belirli konvansiyonel silahların ihracatı ya da bu ülkeden silah alınmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olacağını ileri sürdü.

Pompeo, "ABD, İran'a yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da transferine katkı bulunan kişi ve kuruluşları yaptırıma çarptırmak için tüm ülke içi yetkilerini kullanmaya hazırdır. Ayrıca, bu silahlara ilişkin teknik eğitim, mali destek ve hizmet ya da herhangi bir şekilde yardım sağlayan kişi ve kurumlara da yaptırım uygulamaya hazırız. Orta Doğu'da barış ve istikrar isteyen ve terörle mücadeleyi destekleyen tüm milletler İran ile tüm silah işlerinden kaçınmalıdır" açıklamasını yaptı.

İran'a silah satışının bölgedeki tansiyonu artırdığını ileri süren Pompeo, İran'ın “terör gruplarının eline daha fazla silah verdiğini, İsrail ve diğer barışçıl ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığını” savundu.

Pompeo, "Son 10 yıldır, ülkeler çeşitli BM önlemleri çerçevesinde İran'a silah satışından kaçındı. Şimdi bu yasaklara karşı gelen bir ülke, barış ve güvenliğin yerine çatışma ve gerginliği tırmandırmayı seçmiş demektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın önünde şu anda iki seçenek olduğunu söyleyen Pompeo, bu ülkenin “ya BM yaptırımlarını ihlal ederek silah satın almayı sürdürmeyi ya da fonlarını İran halkı için kullanmayı seçebileceğini” kaydetti.

ABD'nin ambargoyu yenileme girişimleri başarısız olmuştu

ABD’nin, BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim itibariyle sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına olanak sağlayan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.

ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı. ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtilmişti.