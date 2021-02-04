ABD'den İran petrolü taşıdığını iddia ettiği gemiye el koyma girişimi

İran’ın bir tankere gizli yollarla petrol yüklediğini öne süren ABD yönetimi, söz konusu petrole el koyma girişiminde bulundu. ABD Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin başkent Washington’da bölge mahkemesine başvurduğu kaydedildi.

VoA'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın dün mahkemeye sunduğu belgede, İran’ın, Liberya bandıralı Achilleas tankerine yüklediği petrolün kaynağını gizleme çabasında olduğu ileri sürüldü. Başvuru dosyasında ayrıca, Çin’e doğru ilerleyen tankerin farklı gemilerden aktarılan petrolle yüklü olduğu iddia edildi.

ABD'nin "terör örgütü" olarak nitelendirdiği İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü’yle bağlantılı çeşitli kurumların, petrolün Achilleas tankerine ulaştırılmasında rol aldığı da ileri sürüldü.

Adalet Bakanlığı, İran’ın, Achilleas tankerinin yöneticilerini de sahte belgelerle yanıltarak petrolün yüklenmesini sağladığını iddia etti.