ABD'den İran Nükleer Anlaşması açıklaması: Adım atmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un nükleer anlaşma olarak bilinen ve eski Başkan Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Price, düzenlediği basın toplantısında "KOEP ile ilgisi olmayan yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, anlaşmaya dönüş için gerekli adımları atmaya hazırız" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Sözcü, atılacak adımların ne olacağı konusunda ise bilgi verecek konumda olmadığını ifade etti.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD'nin 2018’de İran'ın nükleer programıyla ilgili KOEP'ten çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu. İran, Ocak ayında uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan'da anlaşmanın taraflarının "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda" İranlı yetkililerle yaptığı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.