ABD'den İran açıklaması: Diplomasi zaman gerektirir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantıların 6 Nisan'da (bugün) başlayacağını anımsatarak, "Biden nükleer anlaşmaya geri dönme sürecinin uzamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı mı" diye sordu.

Psaki, diplomasinin zaman gerektirdiğini söyleyerek, "Şu anda bu anlaşmaya geri dönüş sürecinin ne kadar süreceğine ya da bizi neler beklediğine ilişkin bir tahminde bulunamam. Şimdilik Avrupalı müttefiklik üzerimizden dolaylı görüşmeler olacak ve diplomasi bizim önceliğimiz olmaya devam edecek." yanıtını verdi.

Biden'ın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Biden'ın, İran ile müzakerelere nasıl yaklaşacağımız ya da yaklaşmamız gerektiği konusunda duruşu değişmedi. Gelecek günlerde, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına geri dönmesi için atması gerektiği adımlar konuşulacaktır. Bundan sonra da ABD'nin yaptırımlar konusundaki adımları görüşülebilir. Şu anda görüşmelerin çok başındayız." değerlendirmesinde bulundu.