ABD’den iddialı donanma planı: Yeni hedef Çin

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin’in denizlerde giderek artan meydan okumasına karşı ABD donanmasını insansız ve otonom gemiler, denizaltılar ve hava araçları ile genişletecek iddialı bir plan açıkladı.

AFP’nin haberine göre, Esper ABD’nin deniz gücüne dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, ABD donanmasındaki gemi sayısının 293’ten 335’e çıkmasını öngören ‘‘oyunu değiştirecek’’ bir plan hazırlandığını belirtti.

2020 ile 2045 yılları arasında ABD donanmasının bütçesinin on milyarlarca dolar arttırılmasını gerektirecek planla, ABD'nin birincil tehdit olarak gördüğü Çin deniz kuvvetleri karşısındaki üstünlüğünü koruması hedefleniyor.

Çarşamba günü Kaliforniya’da bulunan Rand Corportion’da konuşan Esper’e göre, gelecekteki donanma, havadan, denizden ve deniz altından ölümcül etki yaratma kabiliyeti açısından daha dengeli bir yapıya sahip olacak.

Genişleme ile donanmaya ‘‘daha çok sayıda ve küçük’’ gemilerin yanı sıra, daha fazla denizaltı, tercihe bağlı olarak insanlı ya da insansız ve otonom deniz üstü ve deniz altı araçları ve uçak gemilerinde üstlenmiş çok sayıda insansız hava aracı katılacak.

Plan, ABD’nin gücünü ve varlığını korumak ve çok uzun mesafelerden isabetli saldırılar gerçekleştirmek üzere, yüksek yoğunluklu çatışmalarda ayakta kalma yeteneği daha yüksek gemilerden oluşan bir donanma kurulmasını hedefliyor.

Esper’in açıklamalarında ayrıca iki aydan uzun bir süre denizlerde diğer ülkelerin denizaltılarını arayabilecek 40 metrelik Sea Hunter (Deniz Avcısı) isimli trimaranın denemelerinin de sürdüğünü belirtildi.

En önemli tehdit Çin

Bu çabaların insansız sistemlerin saldırı düzenlemekten mayın döşemeye, tedarikten gözetlemeye bir dizi savaş işlevini yerine getireceği gelecekteki donanmanın yaratılmasının bir sonraki adımı olduğunu belirten Esper ‘‘Bu, gelecekteki yıllar ve on yıllarda deniz savaşlarını yürütme biçimimizde büyük bir değişim anlamına gelecek’’ diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, ABD'ye yönelik en önemli güvenlik tehdidinin Çin olduğunu tekrar ederek, Hint-Pasifik bölgesinin ABD ordusu açısından ‘‘birincil sahne’’ olacağını kaydetti. Esper ‘‘bu bölge sadece küresel ticaretin bağlantı noktası olduğu için değil, aynı zamanda Çin'le aramızdaki büyük güç rekabetinin merkezi olduğu için de önemli ifadesini kullandı.

Eylül ayı başında Pentagon tarafından yayımlanan bir rapor, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 350 gemi ve denizaltı ile dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu ortaya koysa da, Esper Çin donanmasının güç ve yetkinlik açısından ABD’den geri olduğunu ve yeni gemi yapmayı bıraksalar bile Çin’in açık denizlerde ABD’nin seviyesini yakalamasının yıllar alacağını ileri sürdü.