ABD’den Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam’a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın da aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yaptırım uygulanacağı açıklanan kişiler arasında Hong Kong’un adalet, güvenlik yetkilileri, kentin mevcut ve eski polis şefleri ile Pekin’in Hong Kong irtibat ofisi yetkilileri yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uyguladığı kişilerin “Hong Kong’un barış, güvenlik, istikrar ve özerkliğini" tehdit ettiğini iddia etti. Açıklamada Lam için de Hong Kong'da “Pekin’in özgürlük ve demokratik süreci baskılama politikalarını uyguladığı” ifadesine yer verildi.

Bakanlık, yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD'de bulunan mal varlıklarına el konulduğunu, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığını duyurdu.