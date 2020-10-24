ABD'den Erdoğan'a yanıt: En güçlü şekilde kınıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 füzelerini test ettiklerini doğrulamasının ardından ABD yönetiminden ilk açıklama Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık sözcüsü Jonathan Hoffman’ın açıklamasında, “ABD Savunma Bakanlığı, Türk Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın bugün teyit ettiği 16 Ekim tarihli S-400 hava savuna sistemi denemesini en güçlü şekilde kınıyor. Tutumumuz da çok açık ve sabittir: Operasyonel bir S-400 sistemi Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin güvenlik ilişkimizde ciddi risklerle sonuçlanacak bu sistemi test etmesine karşıyız. Türkiye halihazırda F-35 programından çıkarılmış durumda ve S-400’ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor’’ denildi.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, S-400 testlerinin Sinop’ta yapıldığını doğrulamıştı.