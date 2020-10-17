ABD'den 'dostu' Koç'a geçmiş olsun mesajı

ABD'nin Türkiye Elçiliği, paylaştığı mesajda Rahmi Koç'un "dostları adına" koronavirüs kapan Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"Rahmi Koç’a, ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu’ndaki dünden bugüne tüm dostları adına acil şifalar diler, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak ailesi ve sevdiklerinin arasına dönmesini temenni ederiz."

From your many past and current friends at the U.S. Mission to Turkey, our best wishes to Rahmi Koç for a full recovery and quick return to your family and loved ones. Geçmiş olsun! #RahmiKoç — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 17, 2020

Koç, pandemiye rağmen Bodrum Divan Palmira'da düzenlediği "geleneksel yaz daveti" sonrası Covid-19'a yakalanmıştı.

Davete katılacak herkesten Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmaları istenmişti. Rahmi Koç'un test yaptırmayanı davete almadığı haberleri de basına yansımıştı.

Koç'a ait fabrikalarda işçiler salgın günlerinde zor koşullarda çalışmaya devam ederken, patronun düzenlediği lüks bir davet için tüm konuklara test yaptırması tepki çekmişti.