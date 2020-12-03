ABD'den ÇKP'ye vize kısıtlaması: Yaklaşık 270 milyon kişiyi ilgilendiriyor

ABD, Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin ve ailelerinin ABD'ye seyahatlerini kısıtlamak için yeni kararlar aldı.

Yeni kurallar, parti üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin maksimum geçerliliğini 1 ay ve tek girişle sınırladı.

Sputnik'in haberine göre, bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e-postayla gönderdiği açıklamada, vize geçerlilik sürelerinin parti üyeleri için 10 yıldan bir aya düşürüldüğü belirtildi.

Çin'in yaklaşık 92 milyon Komünist Parti üyesi olduğu düşünüldüğünde, uygulanan bu politika değişikliğinin yaklaşık 270 milyon Çinliyi etkileyebileceği düşünülüyor.

Öte yandan, üst düzey yetkililer dışında kimin Komünist Parti üyesi olduğunun nasıl tespit edileceği ise bilinmiyor.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, alınan karara tepki göstererek, "Sınırlandırma, ABD'deki bazı aşırı Çin karşıtı güçler tarafından oluşturulan ideolojik önyargı dışında, Çin'e yönelik siyasi baskının da tırmandırılmasıdır" dedi.