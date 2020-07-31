ABD’den Çin’e Şincan yaptırımı

ABD hükümeti, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “insan hakları ihlalleri”nde rolü olduğu iddiasıyla Çin hükümetine bağlı bir kurum ile iki kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında Şincan Üretim ve İnşa Müfrezesi (XPCC) adlı kurum ile bu kurumun başındaki Peng Jiarui ve kurumun önceki yöneticilerinden Sun Jinlong’u “ciddi insan hakları ihlalleriyle bağlantıları” gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada “Çin Komünist Partisi’nin Çin’in Şincan bölgesinde Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlalleri yüzyılın lekesidir” ifadesine yer verdi.

1950’lerde kurulan ve “Bingtuan" adıyla da bilinen XPCC'nin personeli çoğunlukla hizmetten çıkarılan askeri personelden oluşuyor ve Çin merkezi hükümetine bağlı bir yarı-hükümet gibi görülüyor. Kuruluş nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkenin uzak kuzeybatı bölgesinde tarımın ve altyapının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

