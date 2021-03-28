ABD'den Bolivya'ya darbecileri serbest bırakma talebi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bolivya cunta liderlerinin tutuklanmasını "anti-demokratik" ilan ederken Jeanine Áñez başta olmak üzere darbecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Blinken, Cumartesi günü bir yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Bolivya hükümeti tutuklu eski yetkilileri serbest bırakmalı," dedi ve cunta lideri Jeanine Áñez davasıyla ilgili insan hakları ve yasal süreç meseleleri hakkında "bağımsız ve şeffaf bir soruşturma" talebinde bulundu.

ABD dışişleri bakanı ayrıca, Washington'un Latin Amerika ülkesindeki "anti-demokratik davranışların artan işaretleri" ve hukuk sisteminin siyasallaşması olarak adlandırdığı durumdan "derinden endişe duyduğunu" kaydetti.

We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politicization of the legal system in Bolivia. The Bolivian government should release detained former officials, pending an independent and transparent inquiry into human rights and due process concerns. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021

Bolivya'da darbenin ardından iktidara gelen Jeanine Áñez ve birkaç bakanı bu ayın başlarında tutuklandı. Jeanine Áñez ve ortakları isyan, terörizm ve komplo kurmakla ile suçlanıyor. Ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösterilerde Jeanine Áñez'in en üst sınırdan ceza alması talep ediliyor.

Jeanine Áñez, o zamanki Başkan Evo Morales'e karşı düzenlenen bir darbeyle iktidara geldi. Darbe daha sonra temelsiz olduğu tescillenen seçim hilesi ithamlarının ardından düzenlenmişti.

Darbeden yaklaşık bir yıl sonra halkın baskısıyla yapılan ilk seçimde cunta düşmüş ve Morales'in Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi ezici bir farkla seçimleri kazanmıştı.

Áñez'in iktidarı boyunca muhaliflere karşı düzenlenen toplu katliamlarda 38 kişi öldürüldü, 800'ün üzerinde Bolivyalı yaralandı ve en az 1.500 kişi faşist gruplar ve askerler tarafından kaçırılarak hukuksuz bir şekilde tutuklandı.

Áñez emrini verdiği katliamların öncesinde polis ve askerlere dokunulmazlık vermişti.

Cunta iktidarı boyunca ABD'den herhangi bir 'anti demokratik uygulama' kınaması gelmemişti.