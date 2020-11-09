ABD'den BAE'ye 50 adet F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23.37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava aracı ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışına onay verdiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Kongre'ye, BAE'ye 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2.97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri konusunda Bakanlığa talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Bu teklif edilen satış BAE'yi çok daha kabiliyetli kılacak ve İsrail'in niteliksel üstünlüğü vaadiyle tamamen tutarlı bir şekilde BAE'yi ABD ortakları ile ortak çalışır bir noktaya getirecektir" dedi.