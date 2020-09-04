ABD’den 4 Venezuelalı yetkiliye yaptırım

ABD, Venezuela’da Bolivarcı hükümeti hedef almayı sürdürüyor.

Son olarak ABD Hazine Bakanlığı Venezuelalı dört yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD’nin yaptırımlara sunduğu gerekçe ise Aralık ayında yapılacak seçimlerde “yolsuzluk hazırlığı” iddiası oldu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan isimler, son olarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından Ulusal Seçim Konseyi’ni denetlemeleri için Yüksek Mahkeme’ye atanan Indra Alfonso, Jose Gutierrez ile ülkenin başsavcısı Reinaldo Munoz ve eski Venezuela Eyalet Valisi David de Lima oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada “Maduro rejimi hileli seçimlerle Venezuela Ulusal Meclisi’nde kontrolü ele geçirmeye çalışıyor” iddiasında bulundu.

Venezuela’da yasama yetkisi olmayan ve işlevsiz bir durumda olan Ulusal Meclis’te ABD yanlısı muhalefet çoğunlukta.

2017 yılında Bolivarcı hükümete karşı yapılan ve yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla ülkenin iç savaşa doğru sürüklenmesi üzerine aynı yıl Temmuz ayında yapılan seçimle, Ulusal Kurucu Meclis göreve göreve gelmiş ve yasama yetkisini üzerine almıştı. ABD destekli muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis ise yaptırım gücü olmayan işlevsiz bir yapıya dönüştürülmüştü.

Ülkede geçen yıl darbe girişiminde bulunan ABD destekli Juan Guaido seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan dün Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e Aralık ayında yapılacak seçimler için uluslararası gözlemci göndermeleri davetinde bulunulmuştu.