ABD'den 3 Rus şirketine yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus Elekon, Aviazapchast ve Nilco Group şirketlerine İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Suriye'ye karşı uygulanan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Kanunu" kapsamında yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yaptırımlar, ABD devlet kurumlarının bu şirketlerle işlem yapmasının yanı sıra, ihracat kontrolü altındaki malların devredilmesi için lisans verilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, elçiliğin Facebook sayfasından yayınlanan açıklamasında, "Bu, dış politika rotasını uygulamak için yaptırımları başlıca araç olarak kullanan Washington tarafından atılan bir başka ayrımcı adımdır" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Antonov Washington'un bu tür yapıcı olmayan yaklaşım ve tek taraflı önlemlerinin Rus-Amerikan ilişkilerinde daha sağlıklı bir iklim yaratılmasına katkıda bulunmadığınI belirterek şunları kaydetti:

"Bu tür eylemler gayrimeşrudur, zira hiçbir ülke Rusya'nın uluslararası toplumun diğer üyeleriyle ticaret ve yatırım iş birliğini sınırlama hakkına sahip değildir."