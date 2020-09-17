ABD'deki orman yangınlarının dumanları Kuzey Avrupa'ya ulaştı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ve ülkenin batı kesimlerinde büyük bir yıkıma yol açan orman yangınlarından yükselen dumanlar, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS'ın verilerine göre Kaliforniya ve Kolorado'da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.

Oregon ve Washington'da da sıcak hava ve şiddetli rüzgarların ardından bu ay başlayan büyük orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı.

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, Atlas Okyanusu'nu aşan rüzgarların hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya ulaştığını ve önümüzdeki günlerde yeni bir dalganın yaşanmasını beklediklerini açıkladı.

Parrington, "Bu yangınlar atmosferi o kadar kirletiyor ki 8 bin kilometre uzaklıkta bile hâlâ kalın duman tabakasını görebiliyoruz. Bu durum yangınların boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

ABD Ulusal Yangın Merkezleri'ne göre Salı itibarıyla ülke genelinde 11 eyalette büyük çaplı 87 orman yangını çıktı.

Kaliforniya'daki yangınlarda Ağustos'tan bu yana en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Oregon'da ise Salı günü itibarıyla 10 kişinin öldüğü, 22 kişinin kaybolduğu açıklandı.