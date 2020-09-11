ABD'deki orman yangınlarında ölü sayısı 15'e yükseldi

ABD'nin batısındaki bazı eyaletlerde etkisini sürdüren orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Son 48 saatte California, Oregon ve Washington'da olmak üzere toplam üç eyaletteki can kaybının 15'e yükseldiği, binlerce binanın hasar gördüğü belirtildi.

California'da yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken eyalette can kaybı 10'a çıktı. Yangın bölgesinde 16 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölü sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

Nüfusun yüzde 10'undan fazlası tahliye ediliyor

Son 48 saatte, Oregon eyaletindeki yangınlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilinirken, bölgede yaşayan 500 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Oregon Acil Durum Yönetimi Ofisinin paylaştığı bilgilerde, tahliye edilecek kişi sayısının 4,2 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 10'undan fazlasına karşılık geldiği belirtildi.

Bu hafta, 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı eyalette yetkililer, Wilsonville'deki bir ıslah evinde bulunan bin 300'den fazla tutuklunun da bir başka birime tahliye edildiğini duyurdu.

Yangınları kontrol altına almak için California, Oregon ve Washington'da toplam 20 bin civarında itfaiyeci mücadele ediyor.