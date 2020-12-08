ABD'de yoksulluk artıyor: Her 4 çocuktan biri açlıkla karşı karşıya

ABD'de "en büyük açlıkla mücadele organizasyonu" olan Gıda Bankası'na "salgın döneminde başvuruların yüzde 57 arttığı ve her 10 kişiden 4’ünün ilk defa başvuran kesim olduğu" bilgisi aktarıldı.

Associated Press’in derlediği verilere göre, 2019’da toplam 35 milyon kişi Gıda Bankası'nın dağıtımlarından faydalanırken, bu yıl bu rakamın 50 milyona çıktığı bildirildi.

İşsizlik oranının yüzde 14,7’yi bulduğu ülkede, her 6 yetişkinden birinin ve her 4 çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, eyalet bazında da ekonomisi turizm gelirlerine bağlı olduğu için salgın sürecinde büyük darbe yiyen Nevada'nın Gıda Bankası kullanımında 2018’de 20. sırada bulunurken, bu yıl 5. sıraya yükseldiği, aynı şekilde Mississippi, Arkansas, Alabama ve Louisiana gibi eyaletlerde de her 5 kişiden birinin gıda güvensizliği yaşadığı aktarıldı.