ABD'de yerel yönetimleri şirketlere devredecek yasa teklifi

ABD'nin Nevada Eyaleti'nde geçirilmesi beklenen bir yasa, büyük firmalara "yerel yönetimlere alternatif" yerel yönetimler kurmaları fırsatı veriyor. Kabul edildiği takdirde söz konusu yasa "İnovasyon Alanları" adı altında firmalara belli topraklardaki yerel yönetim yetkileri verilecek.

Yasa kapsamında firmalara geniş araziler tahsis edilecekken, bu araziler üzerinde vergiler koyma, okul bölgeleri ve mahkemeler kurma ile belediye hizmetleri sağlama yetkileri de dahil olmak üzere County'yle aynı yetkiye sahip yerel yönetimler kurmalarına izin verilecek.

County, Türkiye'deki ilçe bazındaki yerel yönetime yakın bir idare birimi. Köken olaraksa İngiliz kolonisi dönemindeki "Kontluk"lardan geliyor.

Söz konusu "yerel yönetim alternatifleri"nin kurulmasını ön gören yasa hazırlığı Nevada Eyaleti'nin Demokrat Parti'li Valisi Steve Sisolak tarafından duyuruldu. Sisolak, 19 Ocak'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ilk defa söz konusu fikri dillendirdi. Las Vegas Review-Journal'ın aktardığına göre Sisolak, "çığır açan teknolojilerin öncüleri" olan firmaları, Eyalet'e çekme dileğiyle böyle bir adım hazırlığında olduklarını belirtirken, böylece vergi indirimleri ve kamu tarafından finanse edilen diğer teşvik paketleri kullanılmadan firmaları kendilerine çekebileceklerini savundu.

Vali, geleneksel yerel yönetim modelinin Nevada'ya işletmeleri çekme, "gelişen teknolojiler ve endüstrilerde ekonomik kalkınmayı destekleme konusunda lider yapmak için gerekli kaynakları sağlamakta", "tek başına yetersiz" olduğunu söyledi.

Şirketlere doğrudan feodal yetkiler verilecek

Şirketlerin idaresine bırakılacak topraklarda "gelişmemiş olma" ya da "yerleşim bulunmaması" ve vergi alanlarının dışında bulumaları gözetilecek. Toprakların en az 202 km² olması gözetiliyor.

Şirketlerin ellerinde en az 250 milyon dolar bulundurmaları ve insaflarına bırakılan topraklara 10 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım yapmalarını taahhüt etmeleri gerekiyor.

Söz konusu topraklardaki yerel yönetim, başlangıçta önceki yerel yönetim bölgelerinin gözetiminde faaliyet gösterecek ancak sonunda yerel yönetim görevlerini şirket tamamen devralacak ve bağımsız yönetim organları haline gelecekler.

Bölgelerde, şirketlerin yerel yönetim komisyonu üyeleriyle aynı yetkilere sahip üç üyeli denetim kurulları olacak. İşletmeler, yönetim komisyonu üyeliği üzerinde kontrol sağlayacak.