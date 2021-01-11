ABD'de yemin töreni öncesinde 'silahlı eylem' alarmı

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde FBI'ın silahlı grupların eylemlere hazırlandığı istihbaratı aldığı belirtildi.

FBI'ın yayımladığı bir iç bültende bu haftadan itibaren 20 Ocak'taki yemin törenine kadar 50 eyalet başkenti ve Washington DC'de protesto eylemleri planlandığı belirtildi.

ABC News'un haberine göre FBI'ın bülteninde ayrıca son günlerde Trump'ın görevden ayrılması sırasında belirli bir silahlı grubun eyalet, yerel ve federal hükümet binalarını basmak için çağrıda bulunduğuna yönelik istihbarat edindikleri bilgisi yer aldı.

15 bin Ulusal Muhafız gönderilecek

Öte yandan ABD Ulusal Muhafız Bürosu şefi Daniel Hokanson yemin töreni için şimdiki ve gelecek günlerdeki talepleri karşılamak üzere Washington DC'ye 15 bin Ulusal Muhafız göndermeyi planladıklarını açıkladı. Hokanson halihazırda başkentte farklı eyaletlerden 6 bin Ulusal Muhafız'ın bulunduğunu, haftasonuna kadar bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Federal yetkililerin yemin töreni öncesinde ABD genelinde devlet binalarında güvenliğin artırılması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Belediye Başkanı'ndan 'gelmeyin' çağrısı

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Kongre binası baskınında yaşananların tekrar etmesinden endişe duyduğunu belirterek, gelecek haftaki yemin törenine katılımın sanal ortamda olmasını teşvik etmeye çağırdıklarını söyledi.

Bowser "Bir şeyden korkuyorsam bu demokrasimiz için, çünkü ülkemizde silahlı ve tehlikeli aşırılıkçı gruplar var" dedi ve "Trumpizm 20 Ocak'ta sona ermeyecek" ifadesini kullandı.