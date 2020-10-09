ABD’de yasa teklifi: Başkanın sağlık durumuna komisyon karar versin

ABD Temsilciler Meclisi’nde ABD başkanlarının sağlık durumunun göreve devam etmelerine uygun olup olmadığına ilişkin bir komisyon oluşturulması için yasa teklifi sunuldu.

Anayasa’nın 25. maddesine dayanarak oluşturulan yasa teklifine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, teklifin koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’la ilgisi olmadığını söyledi.

Teklifin gelecekteki ABD Başkanlarını ilgilendirdiğini kaydeden Pelosi, Trump’ın “zaten seçmenlerin yargılamasıyla yüzleşeceğini” belirtti. Pelosi “Ama Trump bize gelecekteki başkanlar için bir sürecin yaratılması gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Teklifte Temsilciler Meclisi’nde oluşturulacak komisyonun 8 üyesinin Demokrat Partili, 8 üyesinin Cumhuriyetçi Partili olması öngörülüyor.

Komisyonun ABD Başkanı’nın sağlığını incelemesi ve bu konuda başkanla görüşme yapması da öngörülüyor. Teklife göre başkan bunu reddederse komisyonun elindeki bilgiye göre karar verme yetkisi olacak. Komisyonun çoğunluğu başkanın sağlık durumunun görevine devam etmesine uygun olmadığına karar verirse ABD Başkan Yardımcısının da desteğini almak şartıyla başkanın görevden alınmasını isteyebilecek.

Komisyon üyelerinin hekimler, eski ABD Başkan, Başkan Yardımcıları ve eski Dışişleri Bakanlarından oluşturulması öngörülüyor.