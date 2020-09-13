ABD'de yangınların faturası ağırlaşıyor

ABD’nin batı kıyısında yer alan Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerini etkileyen yangınlarda bazı kasabaları yok oldu. Yangınların neden olduğu dumansa milyonlarca kişinin sağlığını tehdit ediyor.

Yangınlar nedeniyle üç eyalette yaşamını yitirenlerin sayısı 31’e yükselirken, ölü sayısında hızlı bir artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Oregon eyaletinin acil durum direktörü, küllerin arasında daha fazla ceset bulunması halinde, yetkililerin muhtemel bir ‘‘kitlesel ölüm’’ ilanı için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Eyalette yarım milyon kişi tahliye uyarısı ya da evlerini terk etme emri almış durumda. Hava kirliliği seviyesi rekor kırarken, insanların dumanı dışarda tutmak için kapı eşiklerine ıslak havlular serdiği ve evlerinde N95 maskeleri kullandığı belirtiliyor.

22 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’daysa, en az 11 bin kilometrekarelik bir alan yangınlardan etkilenirken, 16 bin itfaiyeci yangınları söndürmek için görev yapıyor.