ABD'de yabancı öğrencilerin vizeleri iptal edilebilir

ABD yönetimi, koronavirüs nedeniyle güz dönemindeki eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitim yapma kararının ardından ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin açıklama geldi.

Tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okuyan öğrencilere yeni vize verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.

Ülkeyi terk etmeyen yabancı öğrencilerin göçmen sınır dışı sorunuyla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Amerikan Eğitim Konseyi, yüz binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren yönergeyi 'dehşet verici karar' olarak nitelendirdi.

ABD'de 30 Eylül'de sona eren 12 aylık dönemde 4 yıl öncesine oranla yüzde 40'tan fazla bir düşüşle yaklaşık 400 bin yabancı, öğrenci vizesi ile ülkeye geldi.