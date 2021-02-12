'ABD'de virüsten kaynaklı ölüm sayısı 500 bine ulaşacak'

Başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinde Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde (NIH) konuşan Başkan Joe Biden, ABD’de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının gelecek ay 500 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti ve tüm Amerikalılar’a virüsün yayılmasını önlemek için maske takmaları çağrısı yaptı.

VOA'nın haberine göre yönetimin Moderna ve Pfizer firmalarıyla 100’er milyon dozluk aşı anlaşması yaptığını kaydeden Biden, “Şimdi tüm Amerikalılar’ı aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldık” dedi. Biden 330 milyon nüfuslu Amerika’nın Temmuz ayının sonuna kadar 300 milyon doz aşı sahibi olması konusunda plana uygun ilerlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Perşembe günü Moderna ve Pfizer’le yapılan anlaşma sayesinde alınan 200 milyon dozla birlikte ABD’nin elindeki toplam aşı dozunun 600 milyon olacağı ve bunun da 300 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanması için yeterli olacağı belirtildi. Açıklamada her iki firmanın da aşıları Temmuz sonuna kadar partiler halinde teslim edeceği kaydedildi.