ABD'de virüs inkârcıları çocuklara maske yaktırdı

ABD'nin Idaho Eyaleti'nde bir araya gelen 200 kadar kişi, küçük çocuklarına maskelerini yaktırarak "koronavirüs önlemlerini protesto etti". Eyalet Binası önünde toplanan virüs karşıtlarına Vali Yardımcısı Janice McGeachin ve 3 Eyalet Meclisi Üyesi de destek verdi.

Idaho'da eyalet çapında bir maske zorunluluğu bulunmamakla birlikte, yedi ilçe ve başkent Boise dahil 11 şehirde, halka açık yerlerde yerel yönetim kararıyla maske takmak zorunlu.

Bu hafta Idaho eyaleti yasama meclisinde maske zorunluluklarını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunuldu. Yasa teklifini sunanlar "sağlıklı bireyleri" yüz maskesi takmaya zorlamanın "bedenlerinde fiziksel, duygusal ve hatta zihinsel yaralanmalara" neden olduğunu iddia etti.

Eylemin düzenleyicileri arasından Health Freedom Idaho adlı grup "Sizin hayatınız, sizin sağlığınız, sizin yolunuz" pankartlarıyla dikkat çekti.

"Bayrağa Bağlılık Yemini" okuyan kalabalıktan güvenlik güçleri maske yaktıkları alevi söndürmelerini istedi, ancak kalabalık bu talebi dinlemedi.

Teksas ve Mississippi valileri geçtiğimi hafta eyaletlerindeki maske zorunluluklarını kaldırdıklarını açıklamıştı. Alabama Valisi Kay Ivey'se, eyaletteki maske zorunluluğunun 9 Nisan'da sona ereceğini söyledi.