ABD'de üniversiteden uyarı: Para kazanmak için koronavirüse yakalanmayın

ABD’nin Idaho eyaletindeki Brigham Young Üniversitesi, bazı öğrencilerin para kazanmak için bilinçli olarak kendilerine ya da başkalarına koronavirüs bulaştırdığı haberlerinin endişe verici olduğunu açıkladı.

Sözkonusu haberlerde bazı üniversite öğrencilerinin Covid-19 antikorları içeren plazmalarını satarak para kazanma umuduyla kendilerine ve birbirlerine kasıtlı olarak virüsü bulaştırdığı belirtilmişti.

Brigham Young Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada sözkonusu haberlerden derin üzüntü duyulduğu ve üniversite personelinin kampüste virüsün bu yolla yayıldığına ilişkin iddiaları araştırdığı kaydedildi.

Üniversite yönetimi, kendilerine ya da başkalarına kasıtlı olarak virüs bulaştıran öğrencilerin okuldan uzaklaştırılacağını, bu öğrencilerin okulla ilişiklerinin kesilebileceğini açıkladı.

Covid-19’un yayılmasının “hafif bir mesele olmadığını” bildiren üniversite, “Sağlık ve güvenliğin sorumsuzca gözardı edilmesi kaçınılmaz bir biçimde ek hastalıklara ya da toplumda can kayıplarına yol açar” açıklamasını yaptı.

Üniversitenin açıklamasında “Geçimini sağlamak için sağlık ve güvenliği tehlikeye atan bir yola başvurmaya asla gerek yoktur” ifadesine yer verildi.

Yerel kan bankalarının koronavirüs antikorları içeren plazma karşılığında ödeme yaptıkları biliniyor. Bu kan bankalarından bazılarının bağış başına ödediği ücretin ise 200 dolara kadar çıktığı belirtildi. Öte yandan DSÖ kan plazması tedavisinin hâlâ deneysel bir tedavi olduğu konusunda uyarıyor.

Salı günü itibariyle Idaho’daki üniversite kampüsünde 109 yeni vaka tespit edilmişti. Bu vakalardan 22’sinin üniversite çalışanı olduğu bildirildi. Kampüsteki vaka sayısı üniversitenin bulunduğu Madison’daki toplam vakaların üçte birini oluşturuyor.

Brigham Young Üniversitesi geçen ay yaptığı açıklamada vaka sayısındaki artışın devam etmesi durumunda tamamen uzaktan eğitime geçebileceğini duyurmuştu.

New York Times’ın araştırmasına göre ABD genelindeki üniversitelerde bugüne kadar 178 bin vaka bildirildi ve en az 70 öğrenci ve üniversite çalışanı yaşamını yitirdi.