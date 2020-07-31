ABD'de Türkiye'nin cinayetle suçlanan üst düzey bir askeri temsilcisi gözaltına alındı

Tampa polis kayıtlarına göre, ABD'ye Türkiye'den gelen 39 yaşındaki askeri danışman Binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin eşi Nalan evde ölü bulundu. Hüseyin Kurtdere'nin eşi Nalan'ı uyuşturup bağladığı öğrenilirken Kurtdere, zorla alıkoymak ve kötü muamele suçlarından gözaltına alındı.

ABD menşeli askeri haber odaklı Military Times'ın haberine göre kadının adı ve Kurtdere ile olan bağı polis raporunda yer almadı. Florida eyalet yasasına göre suç mağdurlarının isimleri kamuoyuyla paylaşılmıyor. Yerel gazete Tampa Bay Times'taysa ölen kadının Kurtdere'nin eşi Nalan olduğu bilgisi yer aldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Donanma Kaptanı Bill Urban, Türk Ordusu mensubu Kurtdere'nin CENTCOM'daki uluslararası koalisyonun üst düzey ulusal temsilcisi olarak bir yıldan uzun bir süredir görev yaptığını söyledi.

Soruşturma sırasında polis, Kurtdere'nin eşini evden çıkmasını önlemek için “bağladığını” öğrendi.

Polise ifade veren Kurtdere'nin 7 yaşındaki kızı, polisin kadını ölü bulduğunda dairede bulunurken Hüseyin Kurtdere'nin kadını daha önce birkaç kez bağlandığına tanık oldu.

Öldürülen kadının 7 yaşındaki kızı, Kurtdere'nin annesinin ayaklarını bağlamak için başka birinden yardım istediğini söyledi.

Hüseyin Kurtdere ifadesinde, eşinin doğum sonrası depresyon yaşadığını, onu sakinleştirmek için yatağa bağlayıp melatonin verdiğini, kadının nabzının zayıfladığını ve nefes almadığını farkettiğinde acil servisi aradığını söyledi.

28 Temmuz'da yapılan otopsi sonuçlarına göre 38 yaşındaki kadının ölüm sebebi açıklanacak.