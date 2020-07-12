ABD'de Trump ilk kez maske taktı

Walter Reed askeri hastanesini ziyaret eden Trump ilk kez maskeyle kameralar önüne geçti.

Sputnik’in haberine göre, üzerinde başkanlık mührü bulunan lacivert bir maske takan Trump, hastaneye gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken kendisini takip eden muhabirlere "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye çıktı.