ABD'de 'Trump Covid-19'u yendi' parası üretildi

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, hastaneden çıkarken, ülkede kendisinin koronavirüsü atlattığını resmeden madeni para üretildi.

"Trump Covid'i yendi" adı verilen para, White House Gift Shop (Beyaz Saray Hediye Dükkanı) internet sitesinde 100 dolara satılıyor.

Parayı tasarlayan White House Gift Shop yöneticisi Anthony Giannini, "Başkan Trump'ın Covid testinin pozitif çıktığına dair kötü haberi alınca bir kez daha dua ettik, başkanımızın mücadelenin ilk raundlarında Covid'i yenmenin bir yolunu bulacağını biliyorduk. Trump bildiğiniz üzere bir boks hayranı. Bu nedenle yeni tasarımımızda tarihin en muazzam başkanının süper kahraman özelliklerini barındırdık" dedi.

Madeni para, Trump hastaneden çıkmadan önce satışa çıkarıldı. Trump, dün sosyal medya hesabında hastaneden ayrılacağını açıklamıştı.

Trump'ın Covid-19'u henüz tam olarak atlatabilmiş değil.