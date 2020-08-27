ABD’de test kriterlerinin değiştirilmesi Trump’ın baskısına bağlanıyor

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) 24 Ağustos’ta hiçbir ikna edici gerekçe göstermeden Covid-19 test kriterlerini değiştirdi.

17 Ocak’ta belirlenmiş olan algoritmada SARS-COV-2 ile enfekte bir bireyle yakın temasta bulunmuş herkese, hiçbir belirti göstermeseler bile, test yaptırması öneriliyordu. Bunun gerekçesi enfekte bireylerin en az %40’ının hastalığı belirtisiz geçirmesiydi.

CDC’nin 24 Ağustos’ta değiştirdiği algoritmada ise test kriteri şöyle belirlendi: Covid-19 enfeksiyonu olan birisiyle en az 15 dakika boyunca 6 feet’ten (1,83 metre) daha yakın mesafede temasınız olmuşsa bile herhangi bir semptomunuz yoksa; duyarlı bir kişi değilseniz ya da bir sağlık personeli önermedikçe test yaptırmak zorunda değilsiniz.

CNN’de yer alan bir habere göre, bir federal sağlık otoritesi, ulusal algoritmadaki bu ani değişikliğin Trump yönetiminin CDC üzerindeki baskısı sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Zira Trump uzun zamandır ABD’nin daha az test yapması gerektiğini ileri sürüyordu.

CDC ise konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları şu ana kadar yanıtsız bırakmayı tercih etmiş durumda.