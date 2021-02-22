ABD'de tatbikat yapan Alman askerleri 'terörist' diye FBI'a ihbar edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde tatbikat yapan Almanya silahlı kuvvetleri Bundeswehr askerleri gittikleri hastane görevlileri tarafından ABD iç istihbarat servisi FBI'a ihbar edildi.

Alman Der Spiegel'in geçtiğimiz gün yayınladığı haberine göre bölgede paraşüt antremanı yapan askerlerlerden iki tanesi yakınlardaki bir hastaneye Covid-19'a yakalandıkları ya da yaralandıkları durumlarda başvurup başvuramayacakları konusunda bilgi almak için ziyarette bulundu. Ancak Alman askerlerlerden tedirgin olan hastane görevlileri "tuhaf" davranışlar sergilemeye başladı.

Hastane personeli kimliklerini göstermelerini istediğinde, sivil giyimli askerler bunu reddetti ve bunun yerine NATO'nun onlara verdiği evrakları gösterdi.

Daha hastane çalışanlarının FBI'a Alman askerlerini "terörist" olarak ihbar ettiği ortaya çıktı. Der Spiegel'in aktardığı üzere Alman askerler "daha sonrasında hastaneye düzenleyecekleri saldırı öncesinde keşif yapan teröristler" olarak ihbar edilmişti.

FBI Alman devletini soruşturmaya kalktı

FBI daha sonra bilgi için Alman Büyükelçiliği ile temasa geçti, ancak büyükelçilik personeli, gizlilik gerekçesiyle askeri tatbikatlar hakkında bilgi vermedikleri için durum hakkında FBI'yın sorularını cevaplamayı reddetti. Spiegel'e göre FBI'ın Almanya'ya birkaç telefon görüşmesi yapmasının ardından "durum çözüldü".