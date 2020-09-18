ABD'de sosyalistlere karşı hukuksuz saldırı: Irkçılık karşıtı eylemi örgütleyenlerin evlerini polis bastı

ABD'de polis tarafından öldürülen Elijah Mcclain için adalet talep eden eylemi örgütleyen Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) üyleleri evlerine yapılan polis baskınlarıyla tutuklandı.

Colorado, Denver'da tutuklananlar, Aurora Polis Departmanı tarafından acımasızca öldürülen 23 yaşındaki Elijah McClain için adalet talep eden eylemlerin örgütlenmesi için çalışanlardan oluşuyor. Irkçılık karşıtı eylemleri örgütleyen PSL üyeleri hala hapisteler.

Irkçılık karşıtı PSL üyleri birçok uydurma ağır suçtan yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıyalar. ABD hükümetinin bu adımı Elijah McClain için adalet hareketini durdurmayı amaçlayan bariz bir çerçeve içinde değerlendiriliyor.

Tutuklananlardan Russell Ruch, Home Depot adlı yapı marketinin otoparkında tutuklandı. Bir saat sonra, Lillian House araba kullanırken beş polis arabası tarafından kuşatıldı ve tutuklandı. Öğleden sonraysa, Özel Harekat Polis Ekipleri Joel Northam’ı evine baskın düzenleyerek tutukladı. En son olarak Eliza Lucero'nun da tutuklanmasıyla beraber birgün içerisinde toplam 4 PSL üyesi tutuklanmış oldu.

Büyük Black Lives Matter protestoları düzenledikleri için ABD'li sosyalistler, çok sayıda ciddi suçlamanın yanı sıra tuhaf ve gülünç “adam kaçırma” suçlamasıyla da yüz yüze. PSL, üyelerinin tutuklanmasına yönelik yaptığı açıklamada bunun ırkçılık karşıtı hareketin tamamına ve PSL'e yönelik büyük bir siyasi saldırı olduğunun altını çizdi.