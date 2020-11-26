ABD’de son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

ABD’de salı günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 157 olarak açıklandı. Bu sayı Mayıs ayından beri ülkede bir gün için virüsten ölümlerde en yüksek sayı oldu. Ülkede Salı günü tespit edilen vaka sayısı ise 170 bine ulaştı.

Hastaneye yatırılanların sayısında da büyük artış yaşandı. ABD'de Salı günü koronavirüs nedeniyle 87 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülke genelinde hastanelerin tamamen dolu olması ve salgının yayılmayı sürdürmesi nedeniyle Şükran Günü tatilinde seyahat edilmemesi ve kalabalık aile toplantılarından vazgeçilmesi yönünde uyarılar yapılıyor.

ABD’de şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı 2 bin 806 ile 14 Nisan’da kaydedilmişti. Ülkede Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 261 bine ulaşmış durumda.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dün yaptığı konuşmada ABD’lilere Şükran Günü’nde kalabalık aile toplantılarından vazgeçme, koruyucu maske takıp sosyal mesafeye dikkat etme çağrısında bulundu.

Ülkeyi “uzun ve zorlu bir kış” beklediğini söyleyen Biden, aşı çalışmalarındaki son olumlu haberlerin insanların virüsün kontrol altına alınması için atacağı adımlar konusunda teşvik edici olmasını umduğunu söyledi.

Biden “Ülkenin bu mücadeleden yorgun düştüğünü biliyorum. Ama şunu hatırlamalıyız ki virüsle savaş içindeyiz, birbirimizle değil” dedi.