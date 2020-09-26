ABD'de siyasal tutuklu Jalil Muntaqim, 49 yıl sonra tahliye edilecek

1960'lar ve 70'lerdeki ırkçılık karşıtı hareket savaşçısı siyahi kurtuluş hareketi üyelerinden biri olan Jalil Muntaqim, New York şartlı tahliye kurulu tarafından verilen serbest bırakılma kararından sonra on yıllarca süren özgürlük mücadelesini kazandı.

Eskiden Anthony Bottom olarak bilinen Muntaqim, iki Harlem polis memurunu öldürmekten suçlu bulunduktan sonra 1971'de tutuklanıp yaklaşık yarım yüzyıldır kesintisiz hapiste tutuluyor.

1998'de şartlı tahliye için uygun hale geldiğinden beri onuncu kez çıktığı bu ayın başındaki şartlı tahliye duruşmasında şartlı tahliye kurulu, 20 Ekim'e kadar New York, Fallsburg'daki maksimum güvenlikli Sullivan cezaevinden serbest bırakılacağına karar verdi.

Muntaqim, Kara Panterler Siyahi Kurtuluş Ordusu'nun yeraltı kanadının gizli bir üyesiydi. 18 yaşında öz savunma gruba katıldı.

Finally, some good news! Free all political prisoners! https://t.co/wZTaAldNUQ — Eugene Puryear (@EugenePuryear) September 24, 2020

Muntaqim'in serbest bırakılmasına hem New York Polis Sendikası (PBA) hem de ölen polis Joseph Piagentini'nin dul eşi tarafından şiddetle karşı çıktı.

Muntaqim 1971'den beri siyasi konumunu olgunlaştırdığını ancak ırksal eşitlik ve adalete bağlı kaldığını söyledi.

Kara Panterler'in en etkin olduğu yıllardan bu yana hapse atılan Siyahi kurtuluş liderlerinin sayısı azalıyor olsa da önemli bir kısmı hala hapiste.



Muntaqim'in 1971 Harlem polisi cinayetiyle ilgili diğer iki sanık Albert "Nuh" Washington ve Herman Bell idi. İlki 2000 yılında cezaevinde öldü, ikincisi ise 2018'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.