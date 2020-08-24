ABD’de siyahlara yönelik polis şiddeti sürüyor: Polisin vurduğu kişi ağır yaralandı

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde dün Jacob Blake adlı bir siyahın polis tarafından arkasından 7 kez ateş edilerek ağır yaralanmasının ardından büyük protestolar düzenlendi.

Protestoların ardından Kenosha kentinde sabah saat 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kenosha Polis Departmanından yapılan açıklamada, dün akşamüstü saatlerinde “aile içi bir olaya” müdahale edildiği sırada polis memurları tarafından vurulan şüphelinin hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Polisin açıklamasında olayın ayrıntılarına ve kaç polis memurunun olaya dahil olduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

Olay anına ilişkin bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kenosha’da akşam saatlerinde büyük protesto gösterileri düzenlendi.

Sözkonusu videoda üç polisin bağırarak silah yönelttiği siyah kişinin bir aracın sürücü kapısını açtığı sırada bir polis tarafından gömleğinden çekildiği ve polisin ateş ettiği görülüyor. Videoda 7 el ateş sesi duyuluyor.

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından Kenosha’da akşam saatlerinde çok sayıda kişi polis şiddetini protesto etti. “Adalet yoksa barış da yok” sloganlarının atıldığı gösterilerde eylemciler polis istasyonuna yürüdü.

Wisconsin eyalet valisi Tony Evers ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “güpegündüz arkasından çok sayıda el ateş edilerek vurulan” adamın adının Jacob Blake olduğunu belirtti. Evers “Her ne kadar olaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgimiz olmasa da Blake'in eyalette polis tarafından acımasızca vurularak yaralanan ya da öldürülen ilk siyah olmadığını biliyoruz” dedi. Evers “Ülkemizde siyahların yaşamları için adalet, eşitlik ve hesap verebilirlik talep edenlerin yanındayız. Siyah Wisconsinlilerle ilgili aşırı güç kullanımına karşıyız” dedi.

Öte yandan protestoların büyümesinin ardından Kenosha’da bu sabah saat 07.00’de dek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.