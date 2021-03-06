ABD'de siyahi polis 'ırkçı söylem' gerekçesiyle görevden alındı

ABD'de Florida'da bir siyahi polis memuru, geçen Kasım ayında bir operasyon sırasında ve kişisel bir telefon görüşmesinde ırkçı söylem kullanması ve bunun vücut kamerasından görüntülenmesi üzerine bu hafta kovuldu.

Tampa Polis Departmanında sekiz yıldır çalışan Delvin White, Tampa'daki Middleton Lisesi'nde görevli bir polisti. Yapılan açıklamaya göre, "ayrımcı davranışları yasaklayan şehir politikasını ihlal ettiği" için Salı günü kovuldu.

Tampa Polis Departmanı tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, White'ın bir otoparkta dolaştığını, 13 Kasım'da bir lise futbol maçından sonra insanlarla sohbet ettiğini gösteriyor.

Görüntülere göre kelimeyi önce kendi kendine konuşurken kullanıyor. Birkaç dakika sonra, White bir kadınla kişisel bir telefon görüşmesi yaparken ve akşam yemeği planlarını tartışırken aynı kelimeyi bir kere daha kullanıyor.

Karşısındaki şahsa işinin zorluklarından bahseden memur, "Eh, bazıları sizin daha fazla sorumluluğunuz olduğunu söyleyecek. Milyonlarca dolarlık bir mülkü yönetiyorsunuz... Bir gettoda zenci vurulmaz ya da bıçaklanmaz, bilmiyorum. Ama annelerine göre bir milyon dolar değerindedirler" ifadelerini kullanıyor.

White'ın ayrıca 30 Kasım'da bir tutuklama işlemi sırasında da aynı "ırkçı söylem"i kullandığı açıklandı. Polis ayrıca tutuklamanın vücut kamerası görüntülerini de yayınladı.

Polis departmanı tarafından yapılan açıklamada Şef Brian Dugan, "Polis memurları tarafından yapılan aşağılayıcı ifadeler departmanımızın toplumumuzla kurmaya çalıştığı güveni tehlikeye atıyor" dedi.