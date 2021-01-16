ABD'de şimdi de aşı krizi: Randevular iptal ediliyor

ABD'de 40 binden fazla kişinin salgın nedeniyle nedeniyle yaşamını yitirdiği New York'ta aşı sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

VOA'da yer alan habere göre, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte aşı stoklarının eridiğini, acil tedarik yapılmazsa gelecek hafta randevuların iptal edileceğini açıkladı. De Blasio, “Bu hızla gidersek, önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak herhangi tek bir doz aşı kalmayacak. Ciddi bir sayıda aşı tedarik edemezsek randevu sistemini de dondurmamız gerekecek” dedi.

Randevu verilmiyor, verilenler iptal ediliyor

New York’un birçok bölgesindeki merkezlerde aşı yapılamadığı belirtiliyor. Mega aşı merkezi olarak belirlenen, günde en az 7 bin kişiye aşı yapılan konferans ve fuar merkezi Javit Center’da ise randevu almak isteyen kişilerin sistem arızasıyla karşılaştığı belirtiliyor.

Kentteki birçok hastanede ise ellerinde aşı kalmadığı için gelecek hafta için randevu verilemediği belirtiliyor.

Habere göre, NYU Langone Sağlık Merkezi, gelecek hafta için gerekli aşı dozlarının henüz tahsis edilmediğini belirterek randevuları iptal ettiğini açıkladı. Mount Sinai Hastanesi de aşı tedarikindeki yetersizlikler nedeniyle Cuma gününden Salı gününe kadar mevcut aşı randevularını iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

New York Valisi Cuomo, eyalet genelinde şimdiye kadar gönderilen aşıların yüzde 74’ünün dağıtıldığını, aşı yapma kapasitelerinin oldukça yüksek olduğunu ancak federal hükümetin yeterince aşı tahsis edememesi yüzünden aşı sıkıntısının yaşandığı söyledi. Vali Cuomo, Trump yönetiminin ülkede salgını en zor şekilde yaşayan New York’a kayıtsız kalmayı sürdürdüğünü söyledi.