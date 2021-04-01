ABD'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Orange bölgesinde bir işyerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Polisle çatışma sırasında saldırganın ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Olayda bir kadının da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da 16 Mart'ta üç masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda bazıları Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Colorado eyaletinde ise 22 Mart'ta bir kişinin süpermarkette ateş açtığı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.