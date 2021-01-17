ABD'de silahlı bir kişi sahte kimlikle Kongre'ye girmeye çalıştı

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın Başkanlığı devralma töreninden önce sahte kimlik bilgileri, dolu bir tabanca ve 500'den fazla cephane taşıyan bir adam, Kongre Binası'na girmeyi denerken polis kontrol noktasına takıldı. Virginialı adam, polis tarafından tutukladı.

Wesley Allen Beeler adlı şahıs, kamyonetinde "Eğer silahlarınız için gelirlerse, önce onlara mermilerinizi boşaltın" gibi ateşli silah kullanımını öven birkaç tampon çıkartması bulunduruyordu.

Mahkeme belgeleri, Beeler'ın Cuma akşamı Kongre polis kontrol noktasında "yetkisiz akreditasyon belgesi" sunduğunu söyledi.

ABD'li kolluk kuvvetleri, bu hafta sonu Washington'da ve 50 eyalet başkentinde Trump yanlısı yürüyüşler için hazırlanıyor.

FBI, seçim hilesi iddialarına inanan Donald Trump destekçileri tarafından körüklenen, Cumartesi gününden başlayarak ve Çarşamba günü Biden’ın açılışına kadar 50 eyalet başkenti binasının dışındaki olası silahlı protestolar konusunda polis kurumlarını uyardı.