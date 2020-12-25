ABD'de şiddetli patlama

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kenti merkezinde sabah saatlerinde park etmiş karavan tipi bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Patlamanın meydana geldiği sokaktaki 10 bina ve çok sayıda araç hasar gördü.
Polis sözcüsü yaptığı açıklamada "Patlamanın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz" dedi.
Nashville Belediye Başkanı John Cooper kent sakinlerini olay yerinden uzak durmaları yönünde uyardı, polisin ve FBI'ın olay yerinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın patlamaya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi.