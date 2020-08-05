ABD’de seçmenlerin üçte ikisi seçimlerin ertelenmesine karşı

Reuters ve Ipsos tarafından 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, ABD’de seçmenlerin üçte ikisi 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karşı çıkıyor.

Araştırma ABD Başkanı Donald Trump’ın pandemi nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasının seçim yolsuzluğuna yol açacağını iddia ederek seçimlerin ertelenmesini önermesinin ardından yapıldı.

Trump’ın önerisine Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri karşı çıkmıştı. ABD’de seçimlerin ertelenmesine ancak Kongre karar verebiliyor.

Yapılan araştırmada ABD’de kayıtlı seçmenlerin çoğunluğunun da seçimlerin ertelenmesini istemediği sonucu ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 66’sı ertelemeden yana olmadığını söyledi. Demokratları destekleyen her 10 seçmenden 8’i, Cumhuriyetçileri destekleyen her 10 seçmenden 5’i seçimlerin ertelenmesine karşı çıktı.

Çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşan yüzde 23’lük bir kesim ise seçimlerin ertelenmesine destek verdi. Ankete katılanların yüzde 11’i kararsız olduğunu söyledi.

Yine Reuters/Ipsos tarafından 3-4 Ağustos’ta yapılan bir başka araştırmaya göre ise Joe Biden’a seçmen desteği Trump’a desteğin 10 puan üzerinde.

Trump’ın seçimleri neden ertelemek istediği sorulan seçmenlerin yüzde 54’ü ABD Başkanı’nın yeniden seçilmeye çalıştığını düşündükleri yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 42’si seçimler ertelenirse Trump’ın yeniden seçilme şansı olduğuna inandığını, yüzde 12’siyse Trump’ın ülkenin dikkatini pandemi ve ekonomiden başka bir alana çevirmeye çalıştığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 21’i Trump’ın seçim yolsuzluğundan endişe duyduğunu söylerken, yüzde 10’luk bir kesim ise Trump’ın “Amerikalıları seçim yerlerinde koronavirüsün yayılmasından korumak istediğini” söyledi.

Araştırmaya göre Trump’ı Covid-19’la mücadelede başarısız bulanlar da çoğunluğu oluşturuyor.

3-4 Ağustos’ta yapılan araştırmaya katılanların yüzde 57’si Trump’ın pandemiyle mücadelede izlediği yolu onaylamadıklarını söylerken, yüzde 38’si ise onayladıklarını söyledi.

Reuters/Ipsos araştırmanın online olarak İngilizce dilinde ve ABD genelinde yapıldığını açıkladı. 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde yapılan ankete katılan kişi sayısı 882, 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılan ankete katılan kişi sayısı 964 oldu. Anketin yanılma payı yüzde 4 olarak açıklandı.