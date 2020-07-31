ABD’de seçim sonucunu belirleyecek 6 eyaletten 4’ü ‘kırmızı bölge’de 

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde sonucu belirleyecek 6 eyaletten 4’ü koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle “kırmızı bölge” ilan edilen eyaletler arasında yer alıyor.

Sözkonusu eyaletler Arizona, Florida, Kuzey Karolina ve Wisconsin.

Anketlerde geride gözüken Donald Trump dün ilk kez seçimlerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini dile getirdi. Trump gerekçe olarak posta yoluyla yapılacak oylamanın hileye zemin hazırlayacağını öne sürdü.

New York Times’ın haberine göre Cumhuriyetçi Parti adayı Trump’ın henüz adaylığı resmi olarak açıklanmayan Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın önceki seçimlerde Hillary Clinton’un kazandığı eyaletleri kazanması durumunda sadece bu altı eyaletten üçünde kazanması başkan seçilmesine yetiyor.

“Kırmızı bölge”de yer alan 4 eyalete ek olarak seçim sonuçlarını belirlemesi beklenen eyaletler ise Michigan ve Pennsylvania. Bu eyaletlerde son haftalarda vaka sayısında büyük bir artışsa yaşanmadı.

Şimdiye kadar birçok eyaletin seçmenlerin oy kullanma merkezlerine gelerek enfeksiyon riski yaratmamaları için posta yoluyla oy kullanma politikalarını yeniden gözden geçirdiği belirtilirken, sözkonusu altı eyaletin posta yoluyla oy kullanma uygulamasını son dönemde kolaylaştırdığı biliniyor.

ABD’de bazı eyaletlerde bütün seçmenler posta yoluyla oy kullanabilirken, bazılarında ise sadece daha önce mazeret göstererek kayıt yaptıranlara bu hak tanınıyor.

Halihazırda yalnızca sekiz eyalette seçmenlerin uzaktan oy kullanmak için hastalık ya da askerlik gibi geçerli bir mazeret sunmamaları durumunda oy kullanma merkezlerine gelmeleri şart koşuluyor.

Uzaktan oy kullanma Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.